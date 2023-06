Solange Almeida se apresenta hoje (27) no Arraiá de Barueri

A atração de hoje (27) do Arraiá de Barueri será a cantora Solange Almeida, ex-integrante da banda Aviões do Forró.

publicidade

Segundo a revista Veja, aos 48 anos, Solange Almeida é, no período de festas juninas, a artista que mais faz shows no país. Só neste mês, são 41.

A cantora já foi indicada a prêmios internacionais (Grammy Latino e WME Awards 2018).

publicidade

Em seu show, haverá muito forró e outras músicas típicas das festas juninas.

As atrações de hoje no Arraiá de Barueri começam às 18h com a apresentação de Priscila Maney. Em seguida, às 19h, será a vez do DJ Buda. Às 20 começa o grande show com Solange Almeida. Amanhã é a vez do cantor Tierry.

publicidade

O Arraiá de Barueri está montado na Avenida Guilherme P. Guglielmo, em frente ao Ginásio José Corrêa, no centro.