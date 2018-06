Soldado de Barueri que morreu no Rio de Janeiro será enterrado hoje, em Itapevi

O soldado Rodrigo Bueno Felix, que morreu afogado na Praia do Leme, no Rio de Janeiro, na tarde de domingo, 24, será enterrado na tarde de hoje (27), em Itapevi, cidade onde morava. Ele servia no 20º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (GAC), de Barueri, e participava da intervenção militar no estado. Rodrigo estava de folga no dia em que morreu.

Rodrigo era noivo. Sua noiva, Talita, expressou a dor da perda nas redes sociais: “Nunca eu vou esquecer tudo que você fez por mim, meu bebê”.

Amigos do soldado também manifestaram pesar por meio das redes sociais: “A gente sempre tava junto, trocando papo de futuro, contando nossas histórias, relembrando nossos roles, nossas missões, sempre brincando. Foi uma das pessoas que mais admirei aqui, que sempre me preocupei, ainda me passa o ultimo momento que te vi antes do acontecido, e dói irmão, dói muito, nunca vou te esquecer”, postou Lucas, um dos amigos de Rodrigo.

O Comando Conjunto das Forças Armadas no Rio de Janeiro emitiu nota sobre a morte do soldado: “O Comando Conjunto lamenta informar o falecimento do Soldado Rodrigo Bueno Felix, que servia em Organização Militar situada em Barueri (SP). O militar integrava o Comando Conjunto das Operações da Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. Durante o período regulamentar de descanso compensatório, no dia 24 de junho, afogou-se enquanto banhava-se na Praia do Leme, Zona Sul da capital fluminense. Embora retirado da água ainda com vida pelos Bombeiros do Grupamento Salva-Mar e socorrido, ainda no local, em ambulância UTI, não resistiu e foi a óbito. O Exército Brasileiro está prestando todo o apoio à família.”