Sônia Lima fala sobre boato de romance com Silvio Santos após ter sido Miss Osasco

Miss Osasco de 1978, Sônia Lima iniciou a carreira na TV no início da década de 1980, como jurada no “Show de Calouros”, apresentado por Silvio Santos. Em entrevista esta semana, ela comentou boatos de que teria vivido um romance com o “Homem do Baú”.

publicidade

“Claro que não. As pessoas achavam, mas aí cada um pode achar o que quiser, né? As pessoas terem achado que aconteceu pra alguma coisa ter acontecido tem uma distância bem grande, né?”, disse a osasquense Sônia Lima em entrevista a Geraldo Luís, no programa “A Noite é Nossa”, da Record TV. “A gente era amigo, conversava muito, só isso, eu tinha bastante liberdade com ele, mais nada. Eu aprendi muita coisa com o Silvio”, emendou.

Uma das musas brasileiras dos anos 1980, ela também falou sobre o casamento com Wagner Montes, que morreu em janeiro de 2019, e os ensaios para a revista Playboy, um dos quais ajudou ela a se mudar de um apartamento onde morava em Osasco, comprando uma casa para os pais e um carro. Confira a entrevista abaixo ou aqui.

publicidade