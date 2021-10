Sorveteria Ice Creamy distribui casquinhas grátis em inauguração em Itapevi

A rede de sorveterias Ice Creamy inaugura um novo quiosque em Itapevi no dia 5 de novembro. O diferencial da marca é o preparo do sorvete na pedra, que, segundo a fabricante, garante mais cremosidade e sabor, promovendo uma experiência sensorial única (confira no vídeo abaixo como o processo funciona). Também há milk-shakes e sundaes exclusivos.

publicidade

No dia da inauguração, serão distribuídas 300 vale-casquinhas, pintura facial para as crianças entre 12h e 15h e bonecos de animação. O quiosque fica no Itapevi Center Lopes: rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva, 200, Jardim Maria Judite.

O responsável por trazer a Ice Creamy a Itapevi é o jovem empreendedor Frederico Renan de Souza, de 26 anos. Ele se identificou com a rede quando buscava uma franquia para investir, pois queria algo inovador. “Já penso em abrir mais unidades, futuramente”, diz.

publicidade