“Spa By Lica Cinelli” promove ação com atendimento gratuito no Iguatemi Alphaville

O Iguatemi Alphaville, em Barueri, promove aos visitantes uma experiência relaxante e gratuita, em parceria com a clínica Lica Cinelli. Até o dia 3 de outubro, o público pode usufruir de momentos de cuidados e bem-estar com uma equipe especializada, mediante agendamento prévio.

No “Spa By Lica Cinelli”, o público conhece o tratamento de Lifting Facial by Guerlain Abeille Royale, linha de produtos vendida com exclusividade na Sephora. Cada sessão dura cerca de 40 minutos e segue todos os protocolos de segurança.

Os agendamentos podem ser feitos via WhatsApp no número (11) 97830-7892 ou diretamente no local. Já os atendimentos acontecem segunda à sábado, das 10h às 19h, e domingos, das 14h às 19h, no Piso Tocantins.

O empreendimento destaca que todos os produtos utilizados durante as sessões estão disponíveis para venda, com exclusividade, na Sephora, que fica localizada no Piso Tocantins do Iguatemi Alphaville.

Lica Cinelli

Com três unidades em São Paulo, a clínica Lica Cinelli é a única no Brasil habilitada para realizar os protocolos da marca francesa Guerlain. O lifting facial Guerlain Abeille Royal nasceu da ciência e do estudo das abelhas, para estimular auto reparação da pele em todos os níveis, em tratamento intensivo de hidratação, nutrição, firmeza e preenchimento.

Serviço:

Spa By Lica Cinelli

Data: Até 3 de outubro

Horário: segunda à sábado, das 10h às 19h, e domingos das 14h às 19h

Agendamento: Pelo WhatsApp (11) 97830-7892 ou diretamente no local da atração

