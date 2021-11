Stand-up ‘Eu Odeio Viver’, de Márcio Donato, chega ao Globoplay

O stand-up comedy ‘Eu Odeio Viver’, do humorista Márcio Donato, agora faz parte do catálogo do Globoplay. Gravado em outubro deste ano, o show já está disponível na plataforma.

Com diversão e muito bom humor, Donato divide com o público situações inusitadas da sua vida, passando por assuntos simples até os mais delicados. Ele embarca, ainda, em versões frustrantes e divertidas do dia a dia, onde tudo depende de um ponto de vista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Donato (@omarciodonato)

“Estou honrado do Especial ‘Eu Odeio Viver’ ser lançado com exclusividade no Globoplay. Foi um especial de comédia muito diferente de se preparar para conseguir gerar risadas e diversão em tempos tão difíceis. Fico muito feliz de apresentar este Especial com carinho para os fãs do Marcio Donato e do stand-up mas também alcançar um público ainda maior”, comemora o humorista Márcio Donato.

Donato faz parte do maior grupo de stand-up comedy do Brasil, o 4Amigos, e já carrega na bagagem uma grande experiência no segmento. ‘Márcio Donato: Eu Odeio Viver’ tem 1h10 de duração e é dirigido por Thiago Ventura, também integrante da trupe 4Amigos. O espetáculo tem produção da Black Eye Entertainmet e produção executiva Alex Sandes e Daniel Djahjah.

