Starbucks chega ao Iguatemi Alphaville

Os fãs da Starbucks já podem comemorar a chegada da nova loja da marca no Shopping Iguatemi Alphaville. O espaço de 86 metros quadrados é a loja de número 109 da marca no Brasil.

Funcionando todos os dias das 10 às 22 horas, a loja fica no piso Xingu e conta com 52 assentos divididos entre poltronas, mesas e balcão, criando um ambiente convidativo para relaxar, trabalhar ou estudar, tudo com acesso a Wi-Fi.

Entre os detalhes da decoração, um grande painel colorido homenageia a tradição da marca – que é a maior rede de cafeterias do mundo – por seu conhecimento e paixão pelo café.

No Brasil há mais de 10 anos, a Starbucks oferece um cardápio diversificado para o cafezinho e refeições como café da manhã, almoço e outros momentos do dia. Entre as bebidas, destaque para o tradicional café espresso, o clássico cappuccino e as icônicas bebidas da marca, como o refrescante Frappuccino.

O portfólio de alimentos inclui itens brasileiríssimos, como pão na chapa e pão de queijo, além de uma linha de sanduíches reformulada recentemente.

Para adoçar o paladar – e harmonizar com os cafés especiais 100% arábica que chegam ao Brasil vindos das melhores regiões do mundo –, há sobremesas como Bolo Triplo de Chocolate, Waffle Belga, Donuts e Brownies, entre outras.

Os pacotes de café em grãos, prensas francesas, copos e canecas da marca também podem ser adquiridos e levados para casa.

Starbucks Iguatemi Alphaville

Endereço: Alameda Rio Negro, 111 – Alphaville Industrial, Barueri / Piso Xingu

Lugares: 52 assentos

Funcionamento: Todos os dias, das 10 às 22 horas