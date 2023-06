Startup de soluções para vendas online Olist chega a Osasco

O Olist, ecossistema de soluções para vendes online, está se instalando em Osasco. A cidade foi escolhida devido à localização estratégica, próximo às grandes rodovias.

O sistema Olist é voltado para pequenas e médias empresas e marcas digitais, com foco em gestão, aumento de competitividade e vendas multicanal.

A startup unicórnio, formada pela pela olist store, olist pax, Vnda e Tiny, vai ocupar dois módulos do empreendimento Bresco Henry Ford Osasco, em Presidente Altino.

Criado há oito anos, o Olist iniciou suas operações com o propósito de empoderar o varejo digital e dar oportunidades reais de crescimento para pequenos, médios e grandes comércios. Pensando nisso, com objetivo de operar com rotas menores e mais otimizadas, a ocupação dos módulos em Osasco passa a ser o principal centro de cross-docking (sistema de distribuição que despacha o produto comprado para o cliente) da região metropolitana de São Paulo.

O Olist vai ocupar uma área de 4.328 m² do empreendimento Bresco Henry Ford Osasco e pretende ser a opção de empresas que buscam a melhor eficiência logística, principalmente as que trabalham com operações Last Mile (última milha da logística de entregas).