Sub-20 do São Paulo recebe o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro em Cotia

Na tarde desta quinta-feira (13), o São Paulo recebe o Fortaleza em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida será às 15h no estádio Presidente Marcelo Portugal Gouvêa (CFA Laudo Natel), em Cotia, com transmissão da SPFC Play e portões fechados para a torcida.

Os tricolores precisam da vitória para subir na tabela de classificação e tentar uma vaga na próxima fase do torneio nacional.

O Brasileirão júnior reúne 20 equipes, divididas em duas chaves. Os quatro melhores de cada grupo avançam ao mata-mata.

