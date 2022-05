Sub-20: Osasco Audax encara o São Paulo nesta quarta (4), no Rochdale

O Grêmio Osasco Audax enfrenta o time do São Paulo no Campeonato Paulista sub-20, nesta quarta-feira (4), às 15h. O jogo será no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti (Avenida Brasil, 1361, no Rochdale).

Para adquirir o ingresso gratuito para a partida, o torcedor deverá acessar o link do Sympla (https://www.sympla.com.br/osasco-audax-x-sao-paulo-fc-sub-20__1565878)

Essa edição do jogo contará com uma edição extra da Feira de Adoção de Cães, do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Os animais disponíveis para adoção estão vacinados, castrados, vermifugados e microchipados, prontinhos para ir para o novo lar.

Quem tiver interesse de adotar um aumigãozinho basta apresentar um documento com foto (RG/CNH) e comprovante de endereço para obter o certificado de posse responsável. Na última edição da Feira de Adoção (30), realizada apenas com gatos, todos os animais para adoção encontram um novo lar.

Serviço

Campeonato Paulista sub-20 – Grêmio Osasco Audax x São Paulo /

Dia: 4/5 / Horário: 15h

Local: Estádio pref. José Liberatti, s/n – Rochdale

Entrada gratuita: https://www.sympla.com.br/osasco-audax-x-sao-paulo-fc-sub-20__1565878

Feira de Adoção de Cães

Paralelamente enquanto acontece o jogo

Interessados devem apresentar um documento com foto (RG/CNH) e um comprovante de endereço

Apoio: Grêmio Osasco Audax e Hyppet