Subway reabre no Plaza Shopping Carapicuíba

O Subway, rede de fast food especializada em sanduíches e saladas, reabrirá sua loja no Plaza Shopping Carapicuíba nesta sexta-feira (23).

O restaurante deve seguir o horário de funcionamento da praça de alimentação do empreendimento, de segunda a domingo, das 11h às 22h. O cardápio da rede conta com os lanches tradicionais de frango assado, carne defumada com Cream Cheese, frango Teriyaki, além de diversas opções de pães e saladas.

Além da unidade que reabrirá em Carapicuíba, o Subway tem restaurantes em Osasco, Barueri e região. Ao todo, são 44 mil lojas espalhadas em 98 países.

