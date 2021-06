Sucesso da 1º loja levou Atacadão a decidir inaugurar 2º unidade em Osasco, na Vila Yolanda

O sucesso da primeira loja, inaugurada em 2018, fez o Atacadão decidir pela implantação de uma segunda unidade em Osasco, que ficará na Vila Yolanda e deve ser inaugurada em novembro deste ano. A afirmação é do diretor de Operações da empresa, Adriano Ferreira, durante visita ao local onde ficará a nova loja, junto ao prefeito Rogério Lins (Podemos).

“Nossa primeira loja (na avenida Hilário Pereira de Souza, ao lado do Poupatempo), que não foi inaugurada há muito tempo, é um sucesso. A gente percebe o potencial que essa região tem”, declarou o executivo.

O Atacadão da Vila Yolanda deve abrir cerca de 1.200 empregos. As contratações serão feitas com intermediação do Portal do Trabalhador de Osasco, a partir do mês de setembro.

“A gente conta muito com vocês para que contratem pessoas aqui da cidade. Fico muito feliz em saber que vocês perceberam o potencial da nossa cidade”, disse o prefeito Rogério Lins, que durante a visita entregou o alvará de funcionamento aos representantes da empresa.

A rede atacado-varejista pertence ao Grupo Carrefour e é a maior do país, com mais de 200 lojas e 50 mil funcionários.