Sucessos de Almir Sater embalam Barueri neste domingo (18)

As celebrações do Natal Encantado em Barueri continuam neste fim de semana. No sábado (17), o palco do Boulevard Central recebe a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana (OBMJ), a partir das 20h30. No domingo é a vez do cantor, compositor e violeiro Almir Sater mostrar seus sucessos consagrados ao público da cidade, também às 20h30.

Na apresentação, o multiartista deve interpretar seus sucessos como Tocando em Frente, Um violeiro toca, Trem do Pantanal, Comitiva Esperança e Chalana, canções pantaneiras que se tornaram populares em todo o Brasil.

A entrada é gratuita. A programação do Natal Encantado, organizado pela Secretaria de Cultura de Barueri, vai até o dia 23 de dezembro.

