Sumiço de Rodolfo, da dupla com o osasquense ET, preocupa amigos

Amigos do humorista Rodolfo Carlos, que fez sucesso na TV brasileira na década de 1990 na dupla com o osasquense ET, dizem que ele está “desaparecido”. De acordo com a coluna do jornalista Flávio Ricco, no Uol, Rodolfo não dá notícias há meses.

“A última vez que nos falamos foi há mais de dois meses. Ele desapareceu. Nunca mais respondeu nenhum recado”, disse um amigo de longa data do humorista, que pediu para ter sua identidade preservada, à coluna.

“Acredito que não tenha acontecido nada porque notícia ruim corre rápido”, completou ele, esperançoso.

Nos últimos anos, Rodolfo participou de programas na TV Osasco e fez campanhas publicitárias na região.

Ele movia um processo trabalhista para que o SBT lhe pagasse férias, Fundo de Garantia e 13º salário pelos 11 anos em que foi empregado da emissora, sediada em Osasco, sem carteira assinada.

Rodolfo também passou por uma depressão.

ET

O ex-parceiro de Rodolfo, o osasquense ET, que se chamava Cláudio Chirinian, morreu em 2010, aos 46 anos, vítima de uma parada cardíaca. O corpo dele está enterrado no cemitério do Bela Vista, em Osasco.

A dupla ET & Rodolfo fez sucesso na década de 1990 em programas como “Ratinho Livre”, na Record, e “Domingo Legal”, no SBT, apresentado por Gugu Liberato. Um dos quadros que apresentavam era o “Bom dia legal”, em que a tarefa dos dois era “acordar” celebridades em suas camas.