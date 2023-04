Super Mario Bros – O Filme está em cartaz no Kinoplex Osasco

O personagem mais amado dos videogames chega às telonas em “Super Mario Bros – O Filme”, no Kinoplex Osasco. Confira abaixo a lista dos filmes que estão em cartaz no cinema, localizado dentro do SuperShopping.

publicidade

Na animação, Mario é um encanador que vive no Brooklyn junto com seu irmão, Luigi. Um dia, a dupla embarca em uma viagem para o Reino dos Cogumelos, governado pela Princesa Peach, mas ameaçado pelo rei dos Koopas, o Bowser, que vai fazer de tudo para conseguir liderar todos os lugares.

Quando Luigi é raptado por Bowser, Mario é o único capaz de deter o vilão e restabelecer a paz. Para isso, ele terá que aprender a viver no novo reino, a dirigir, passar por vários biomas, utilizar armas, tornar-se um animal e andar em plataformas nada confiáveis.

publicidade

Outros filmes em destaque no Kinoplex Osasco são: Air: A História Por Trás do Logo, que conta a fundação da famosa marca Nike; O Urso do Pó Branco é a dica para quem adora suspense. Demon Slayer – Para a Vila do Espadachim traz a cultura japonesa para dentro das salas e Creed III, Shazam – Fúria dos Deuses e John Wick 4: Baba YabaI completam a seleção das produções.

Os ingressos podem ser garantidos através do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digital que ficam na entrada do cinema. Para pagamento em dinheiro, o Kinoplex Osasco conta com um caixa exclusivo.

publicidade

Assista ao trailer de Super Mario Bros – O Filme:

Confira os filmes em cartaz no Kinoplex Osasco:

Air: A História Por Trás do Logo

Sinopse: O filme é baseado na incrível história real do chefe da marca esportiva Nike, Sonny Vaccaro, e do fundador Phil Knight. A dupla está tentando tornar a marca uma das mais famosas do mundo e convencer a lenda do basquete Michael Jordan a assinar seus produtos, ainda na década de 1980. O que era só uma aposta, acaba revolucionando o mundo dos esportes e da cultura contemporânea.

Gênero: Drama / Duração: 112 minutos

O Exorcismo do Papa

Sinopse: O filme é inspirado nos arquivos reais do Padre Gabriele Amorth, Chefe Exorcista do Vaticano, padre que realizou mais de 100 mil exorcismos em sua vida e faleceu em 2016, aos 91 anos. Amorth escreveu dois livros detalhando suas experiências contra Satanás e demônios que agarraram e possuíram as pessoas com seu mal. A história traz a investigação da terrível possessão de um menino e um segredo que o Vaticano tentou desesperadamente proteger e manter no esquecimento.

Gênero: Terror / Duração: 100 minutos

Demon Slayer – Para a Vila do Espadachim

Sinopse: Após o cruel assassinato de sua família, Tanjiro Kamado, um menino de bom coração, decide se tornar um caçador de demônios na esperança de transformar sua irmã Nezuko novamente em humana. Junto com seus amigos Zenitsu e Inosuke, Kamado embarca em uma missão no Distrito do Entretenimento.

Gênero: Animação / Duração: 120 minutos

O Urso do Pó Branco

Sinopse: Em 1985, um avião carregado com 200 quilos de cocaína cai em algum lugar da floresta da Geórgia. Na busca pela substância, os criminosos percebem que outro ser encontrou o produto mais rápido do que eles: um enorme urso preto. Turistas, alguns adolescentes, policiais e até os bandidos tentam sobreviver enquanto torcem para que o animal acabe indo embora, mas o bicho se torna um viciado no pó branco e mais problemas surgem.

Gênero: Suspense / Duração: 95 minutos

John Wick 4: Baba Yaga

Sinopse: Com um preço por sua vida cada vez maior, John Wick leva a sua luta contra o High Table, seu maior adversário, a uma escala global, passando por Nova Iorque, Paris, Osaka e Berlim. Durante essa batalha, Wick procura os jogadores mais poderosos do submundo para uma missão.

Gênero: Ação / Duração: 170 minutos

Shazam – Fúria dos Deuses

Sinopse: Nesta nova aventura, Billy Batson e seus companheiros ainda estão aprendendo a conciliar a vida de adolescente com a rotina de super-herói adulto. Quando um trio vingativo de deuses antigos chega à Terra em busca da magia roubada há muito tempo, Shazam e seus aliados são designados para uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e o destino do mundo.

Gênero: Aventura, fantasia / Duração: 131 minutos

Creed III

Sinopse: Adonis é surpreendido com o retorno de Damian, um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, solto após cumprir uma longa sentença na prisão. Ansioso para provar que merece sua chance no ringue, o rapaz pede a ajuda de Creed, mas o sucesso do lutador o incomoda. Desde então, os dois velhos amigos passam a enfrentar o passado e uma importante luta entre eles acontecerá.

Gênero: Drama / Duração: 115 minutos

Mais informações e ingressos: www.supershoppingosasco.com.br/cinema.php