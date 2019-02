Super Pizza Pan presenteia clientes com pizza doce no aniversário de Osasco

Na terça-feira, 19 de fevereiro, a cidade de Osasco comemorará o 57º aniversário. Para celebrar junto com o município, a Super Pizza Pan presenteará os moradores da região com a promoção “Comprou Ganhou”. O cliente que comprar uma Super Pizza Grande ganhará de presente a Super Pizza de Banana com Canela.

O presente é válido para as pizzas consumidas no restaurante, para retirada no balcão ou para entrega delivery (pedidos feitos no site ou pelos telefones das lojas), com exceção dos pedidos feitos pelo iFood.

Vale lembrar que a promoção não é cumulativa com as outras promoções Super Pizza Pan e que somente é válida para o dia do aniversário de Osasco.

A Super Pizza Pan fica na rua Dr. Carlos de Morais Barros, 345, Vila Campesina. O telefone é 3681-5333.