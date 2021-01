Supercine 30/01 exibe Um Suburbano Sortudo na Globo

Supercine 30/01 tem como atração a comédia Um Suburbano Sortudo na Globo. O filme vai ao ar por volta das 0h45 da noite deste sábado (30 de janeiro de 2021) para domingo, após o Altas Horas.

Supercine 30/01: Um Suburbano Sortudo

Sinopse: Denílson é um simples camelô do subúrbio, mas sua vida muda quando seu – até então desconhecido – pai biológico morre, deixando para ele todo o seu legado milionário. Junto com a fortuna, porém, Denílson herda também a família insatisfeita e endividada do falecido, que fará de tudo para colocar as mãos nessa herança.

Um Suburbano Sortudo também está disponível na plataforma de streaming Globoplay.

Supercine 30/01: MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Um Suburbano Sortudo

Elenco: Claudia Alencar, Carol Castro, Mario Hermeto, Cinara Leal, Rodrigo Sant’anna

Direção: Marcelo Antunez, Roberto Santucci

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia