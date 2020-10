Supercine de hoje (10/10) exibe “Trash – A Esperança Vem Do Lixo” na TV Globo

O Supercine de hoje (10/10) vai exibir o filme nacional “Trash – A Esperança Vem Do Lixo” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 1h deste sábado para domingo, logo após “Altas Horas”.

Supercine de hoje (10/10) – “Trash – A Esperança Vem Do Lixo”

Sinopse: Rio de Janeiro, Brasil. Gardo e Raphael são garotos que vivem em um lixão e sempre buscam algo valioso entre os restos despejados no local todo dia. Um dia, Raphael encontra uma carteira com uma boa quantia em dinheiro e a divide com o amigo. Entretanto, logo surge o policial Frederico, que está justamente procurando a tal carteira a mando de um candidato a prefeito, Santos. Os garotos não revelam que a encontraram e pedem ajuda a Rato, também morador do lixão, para que possam descobrir o que ela tem de tão importante. É quando percebem que, através de uma chave, embarcarão em uma verdadeira caça ao tesouro.

Mais informações:

Título original: Trash

Elenco: Rickson Tevez, Eduardo Luis, Gabriel Weinstein, Rooney Mara, Wagner Moura, Selton Mello, Andre Ramiro, Martin Sheen

Direção: Stephen Daldry

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Aventura

