Supercine de hoje (11/04) exibe “Missão Madrinha de Casamento” na Globo

O Supercine de hoje (11/04) vai exibir a comédia americana “Missão madrinha de Casamento” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 0h31 deste sábado para domingo, logo após “Altas Horas”.

Supercine de hoje (11/04) – “Missão Madrinha de Casamento”

Sinopse: Lillian vai se casar e convida a amiga Annie para ser sua madrinha. Ela, que enfrenta problemas profissionais e amorosos, resolve se dedicar à função de corpo e alma. Só que, logo no primeiro evento organizado, Annie conhece Helen, uma bela e rica mulher que quer ser a nova melhor amiga de Lillian. As duas logo passam a disputar a proximidade da noiva, assim como o posto de organizadora do casamento e demais eventos pré-nupciais.

Mais informações:

Título original: Bridesmaids

Elenco: Rose Byrne; Melissa Mccarthy; Maya Rudolph; Kristen Wiig

Direção: Paul Feig

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

