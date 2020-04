Supercine de hoje (18/04) exibe “Mato Sem Cachorro” na Globo

O Supercine de hoje (18/04) vai exibir o filme nacional “Mato Sem Cachorro” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 2h44 deste sábado para domingo, logo após “Global Citizen Festival”, evento online transmitido pela emissora, com a curadoria da cantora Lady Gaga e vai reunir personalidades internacionais da música, comediantes, além de especialistas em saúde.

Supercine de hoje (18/04) – “Mato Sem Cachorro”

Sinopse: Deco vive jogado no sofá de sua casa, apesar de ter bastante talento com a música. Um dia, ele encontra dois grandes amores de uma só vez: a radialista Zoé e o cachorro Guto, que desmaia toda vez que fica muito animado. Não demora muito para que o trio viva como se fosse uma família. Só que, dois anos depois, Zoé termina o namoro, fica com a guarda de Guto e, ainda por cima, arranja um novo namorado. Motivos mais do que suficientes para que Deco fique revoltado e prepare uma vingança: sequestrar Guto. Para tanto, ele conta com a ajuda de seu primo Leléo.



Mais informações:

Título original: Mato Sem Cachorro

Elenco: Rafinha Bastos, Gabriela Duarte, Bruno Gagliasso, Danilo Gentili, Leticia Isnard, Leandra Leal

Direção: Pedro Amorim, André Pereira

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

