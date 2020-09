Supercine de hoje (19/09) exibe “Nada Será Como Antes” na Globo

O Supercine de hoje (19/09) vai exibir o filme nacional “Nada Será Como Antes” na tela da TV Globo. O longa, que é dirigido por José Luiz Villamarim e tem Bruna Marquezine e Murilo Benício no elenco, vai ao ar às 1h05 deste sábado para domingo, logo após “Altas Horas”.

Supercine de hoje (19/09) – “Nada Será Como Antes”

Sinopse: Saulo é um jovem visionário e empreendedor que trabalha com venda de rádios e se apaixona perdidamente pela locutora de uma rádio do interior, Verônica. A transformação do casal acompanha a mudança dos meios de comunicação do país na década de 1950.

Mais informações:

Título original: Nada Será Como Antes

Elenco: Bruna Marquezine; Débora Falabella; Letícia Colin; Murilo Benício

Direção: José Luiz Villamarim

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Drama

