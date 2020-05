Supercine de hoje (23/05) exibe “Escola de Espiões” na Globo

O Supercine de hoje (23/05) vai exibir o filme “Escola de Espiões” na tela da TV Globo. O longa vai ao ar às 0h42 deste sábado para domingo, logo após a novela “Fina Estampa”.

Supercine de hoje (23/05) – “Escola de Espiões”

Sinopse: Aos 16 anos de idade, Megan Walsh já é uma jovem assassina, treinada com os melhores. Mas ela está cansada desta vida, e finge a própria morte para recomeçar de novo. Com uma identidade secreta, ela se inscreve como aluna de uma pequena escola, mas sua antiga chefe desconfia do golpe e decide investigar o caso.

Mais informações:

Título original: Barely Lethal

Elenco: Jessica Alba; Dove Cameron; Rachael Harris; Samuel L Jackson; Hailee Steinfeld; Sophie Turner

Direção: Kyle Newman

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação