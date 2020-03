Supercine deste sábado (07/03) exibe “O Quarto de Jack” na Globo

O Supercine deste sábado (07/03) vai exibir “O Quarto de Jack” na tela da Globo. O drama, que rendeu uma estatueta do Oscar para a protagonista Brie Larson, como “melhor atriz”, vai ao ar às 0h18 deste sábado para domingo, logo após “Altas Horas”.

O Supercine deste sábado (07/03) – “O Quarto de Jack”

Sinopse: Joy e seu filho Jack vivem isolados em um quarto. O único contato que eles têm com o mundo exterior é a visita periódica do velho Nick, que os mantém em cativeiro. Joy faz o possível para tornar suportável a vida no local, mas não vê a hora de deixá-lo. Para tanto, elabora um plano em que, com a ajuda do filho, poderá enganar Nick e retornar à realidade.

Mais informações:

Título original: Room

Elenco: Joan Allen; William H. Macy; Brie Larson; Jacob Tremblay

Direção: Lenny Abrahamson

Nacionalidade: Canadense, irlandesa, americana, britânica

Gênero: Drama

