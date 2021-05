Supercine hoje (01/05): Ensina-Me o Amor é atração na Globo

Supercine hoje (01/05) tem como atração o filme Ensina-Me o Amor, na Globo. O longa será exibido por volta das 1h20 deste sábado para domingo, logo após o Altas Horas.

Supercine hoje (01/05) | Ensina-Me o Amor

Sinopse: Richard Haig é um professor de poesia em Cambridge que encontra sua alma gêmea, mas só aceita repensar seu estilo de vida hedonista após engravidar a irmã da amada, a universitária Kate.

O filme Ensina-me o Amor também está disponível no Amazon Prime Video.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: How To Make Love Like An Englishman

Elenco: Benjamin Mckenzie, Duncan Joiner, Jessica Alba, Malcolm Mcdowell, Pierce Brosnan, Salma Hayek, Sergio Corcetti

Dubladores: Carlos Silveira, Enrico Espada, Leticia Quinto, Marcia Regina, Tatá Guarnieri

Direção: Tom Vaughan

Nacionalidade: Americana