Supercine hoje (02/10), sábado: Para Se Divertir, Ligue… é atração na Globo

Supercine hoje (02/10) tem como atração o filme Para Se Divertir, Ligue… na Globo. O longa será exibido por volta das 1h05 deste sábado para domingo, logo após o Altas Horas.

Supercine hoje (02/10), sábado: Para Se Divertir, Ligue…

Sinopse: Lauren é uma mulher bem-sucedida que acaba de levar o fora do namorado. Katie precisa desesperadamente encontrar alguém para dividir as contas com ela, caso contrário perderá o apartamento. Com uma precisando de dinheiro e a outra de apoio moral, a aproximação de Lauren e Katie é inevitável, apesar de elas terem temperamentos bem diferentes. Com o convívio doméstico, Lauren descobre que Katie trabalha com telessexo. Interessada em como o negócio funciona, logo ela propõe a Katie que criem um negócio juntas.

O filme Para Se Divertir, Ligue… também está disponível para compra ou locação no YouTube.

Título Original: For A Good Time, Call…

Elenco: Ari Graynor; Don Mcmanus; James Wolk; Justin Long; Lauren Miller Rogen; Mark Webber; Mimi Rogers

Dubladores: Clécio Souto; Felipe Drummond; Marcos Souza; Mariana Torres; Maíra Góes; Márcia Morelli; Mário Cardoso

Direção: Jamie Travis

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia dramática