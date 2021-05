Supercine hoje (15/05): Quero Ficar Com Polly é atração na Globo

Supercine hoje (15/05) tem como atração o filme Quero Ficar Com Polly, na Globo. O longa estrelado por Jennifer Aniston vai ao ar por volta das 1h10 deste sábado para domingo, logo após o Altas Horas.

Supercine hoje (15/05) | Quero Ficar Com Polly

Sinopse: Reuben Feffer é um homem prevenido, que detesta correr riscos. Porém, um fato insólito muda completamente sua vida: sua esposa o abandona com um mergulhador, em plena lua-de-mel. Desolado com o ocorrido, Reuben acaba se envolvendo com Polly, uma mulher agitada que gosta de viver a vida intensamente.

O filme Quero Ficar Com Polly também está disponível no Amazon Prime Video.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Along Came Poly

Elenco: Jennifer Aniston; Alec Baldwin; Philip Seymour Hoffman; Ben Stiller

Dubladores: Reuben Feffer: Marco Antônio Costa/ Polly Prince: Mabel Cezar/ Sandy Lyle: José Luiz Barbeito/ Lisa Kramer: Andrea Murucci/ Stan Indursky: Waldyr Sant’anna/ Claude: Hércules Franco/ Leland Van Lew: Hélio Ribeiro

Direção: John Hamburg

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia