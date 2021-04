Supercine hoje (17/04) exibe Família do Bagulho na Globo

O Supercine hoje (17/04) tem como atração o filme Família do Bagulho na Globo. O longa, com Jennifer Aniston no elenco, vai ao ar por volta das 1h05 deste sábado para domingo, logo após Altas Horas.

Supercine hoje (17/04) – Família do Bagulho

Sinopse: Um traficante é forçado por seu chefe a ir ao México pegar uma carga de maconha. A fim de melhorar suas chances de passar pela fronteira, David pede a uma stripper e dois adolescentes locais para acompanhá-lo e fingir que são uma família em férias.

O filme Família do Bagulho também está disponível paras compra ou locação no YouTube.

Título Original: We’re The Millers

Elenco: Ed Helms, Emma Roberts, Jennifer Aniston, Will Poulter

Direção: Rawson Marshall Thurber

Nacionalidade: Americana