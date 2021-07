Supercine hoje (17/07) exibe a comédia Garota Veneno na Globo

Supercine hoje (17/07) tem como atração a comédia Garota Veneno, com Rob Schneider. O filme vai ao ar na madrugada deste sábado para domingo, a partir das 01h05, após o programa “Altas Horas”.

Supercine hoje (17/07), após o “Altas Horas”: Garota Veneno

Sinopse: Jessica é uma garota extremamente popular, bonita e também cruel, que se acha superior a todas as pessoas com as quais convive. Sua vida muda drasticamente quando, acorda no corpo de Clive, um frentista que tem 30 anos e é considerado por todos como sendo um grande perdedor. Desesperada para retornar à antiga forma, agora ocupada por Clive, ambos passam por estranhas situações no novo visual.

MAIS INFORMAÇÕES:

Título Original: The Hot Chick

Elenco: Rob Schneider, Rachel Mcadams, Anna Faris, Matthew Lawrence, Sam Doumit, Adam Sandler

Direção: Tom Brady

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia