Supercine hoje (19/06): Ted 2 é atração na Globo

Supercine hoje (19/06) tem como atração o filme Ted 2 na tela da TV Globo. O longa será exibido por volta das 0h55 deste sábado para domingo, logo após o Altas Horas.

Supercine hoje (19/06) | Ted 2

Sinopse: Completamente apaixonado, Ted decide se casar com Tami-Lynn. Entretanto, não demora muito para que o casal entre em crise. Querendo evitar um possível divórcio, Ted resolve ter um filho. Tami-Lynn logo fica empolgada com a ideia, o que faz com que o casal inicie uma busca sobre quem poderia ser o doador de esperma ideal para o bebê.

Ted 2 também está disponível para locação ou compra no YouTube.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Ted 2

Elenco: Amanda Seyfried, Giovanni Ribisi, Jessica Barth, Luiz Carlos Persy, Mark Wahlberg, Patrick Warburton, Seth Macfarlane

Dubladores: Ana Lúcia Grangeiro, Angélica Borges, Manolo Rey, Philippe Maia, Reginaldo Primo

Direção: Seth Macfarlane

Nacionalidade: Americana