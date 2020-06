Superintendente do SuperShopping Osasco explica regras para reabertura e fala sobre perspectivas

Em uma live nas redes sociais (assista abaixo), o superintendente do SuperShopping Osasco, Diego Sarmento, falou sobre as regras contra a disseminação da covid-19 a serem seguidas pelos shoppings e as perspectivas para a reabertura do empreendimento, a partir de segunda-feira (15).

O decreto que libera o início da retomada das atividades econômicas no município em meio à pandemia foi publicado na noite de quarta-feira (10), pela Prefeitura, e estabelece uma série de regras para o funcionamento dos estabelecimentos.

Os shoppings de Osasco deverão abrir as portas das 14h às 20h, com atendimento preferencial para os grupos de risco entre 14h e 16h. A orientação é para que se permita a circulação de clientes em apenas 20% da capacidade do estabelecimento.

Ainda não será permitido consumo no local nos estabelecimentos da praça de alimentação. O uso de máscara por clientes e funcionários e a aferição de temperatura na entrada serão obrigatórios, entre outras regras.

“A gente está sendo bem rígido, bem criterioso, para cumprir [as regras do decreto]”, declarou o superintendente do SuperShopping. “Com responsabilidade, vamos conseguir retomar rapidamente a vida como ela era”.

O SuperShopping Osasco foi o primeiro shopping da cidade a fechar as portas devido à pandemia do novo coronavírus, no dia 20 de março.

Confira a live sobre os detalhes para a reabertura do SuperShopping Osasco: