Superliga: após vencer o Barueri, Vôlei Osasco encara o Pinheiro nesta sexta (11)

O Osasco São Cristóvão Saúde volta à quadra nesta sexta-feira (11) para enfrentar o Pinheiros, no ginásio José Liberatti, pelo returno da Superliga. O time do técnico Luizomar entra em quadra embalado pela vitória por 3 sets a 1 sobre o Barueri.

No reencontro com a torcida, o objetivo do time osasquense é conquistar mais três pontos e seguir entre os líderes da competição. “Todo jogo é importante e não tem resultado fácil na Superliga. Tudo tem que ser construído e conquistado jogada a jogada e seguimos nesse processo visando os playoffs”, comenta Luizomar.

A expectativa é que o treinador repita nova formação do time, que estreou na vitória contra Barueri, com Caren na saída e Tifanny deslocada para a ponta. “Somos um time muito unido e todas as minhas companheiras me acolheram muito bem e me ajudam demais dentro e fora de quadra. E seguiremos juntas por Osasco em busca desse título tão importante”, comentou a turca Ceren.

