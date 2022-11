Superliga: Vôlei Osasco derrota o Pinheiros por 3 sets a 1

A equipe de vôlei Osasco São Cristóvão Saúde bateu o Pinheiros por 3 sets a 1 nesta quinta-feira (10), no ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo, e conquistou a segunda vitória em três rodadas da Superliga 1XBET 22/23.

Com o resultado (parciais de 25/22, 28/26, 22/25 e 26/24), a equipe de Fabiana, Adenizia, Natinha, Tifanny e companhia se reabilitou na competição, após ser superado pelo Sesi Bauru, no José Liberatti. Com os três pontos conquistados, subiu para a quinta posição na tabela de classificação.

A vitória foi construída em função da força e união do grupo. Mais que a atuação, a atitude de Tifanny, que marcou 29 pontos, demonstra esse estado de espírito osasquense. Após receber o troféu VivaVôlei, ela chamou Giovanna e entregou o troféu para a levantadora. “Ela merece, jogou um bolão. Tem uma grande visão de quadra e distribuiu o jogo de forma perfeita”, disse a oposta.

Jogaram e marcaram para o Osasco São Cristóvão Saúde: Giovanna, Tifanny (29), Adenizia (8), Fabiana (6), Glayce (16), Micaya (13) e a líbero Natinha. Técnico: Luizomar de Moura. Entraram: Kenya, Drussyla (1), Saraelen (2), Smarzek (3).

PRIMEIRO TURNO SUPERLIGA 2022/23

28/10 – Sesc Flamengo 2 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – Rio de Janeiro

04/11 – Osasco São Cristóvão Saúde 1 x 3 Sesi Bauru – Osasco

10/11 – Pinheiros 1 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – São Paulo

15/11 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Minas Tênis Clube – Osasco (SporTV)

18/11 – 21h – São Caetano x Osasco São Cristóvão Saúde – São Caetano (SporTV)

29/11 – 19h – Brusque x Osasco São Cristóvão Saúde – Brusque (Sportv)

03/12 – 21h30 Praia Clube x Osasco São Cristóvão Saúde – Uberlândia (SporTV)

09/12 – 21h – Osasco São Cristóvão Saúde x Barueri – Osasco (Sportv/TVN)

15/12 – 20h – Maringá x Osasco São Cristóvão Saúde – Maringá

20/12 – 19h – Fluminense x Osasco São Cristóvão Saúde – Rio de Janeiro (SporTV)

10/01 – 21h30 – Osasco São Cristóvão Saúde x Brasilia – Osasco (Sportv)