Supermercado em Barueri faz seleção para vagas de balconista, caixa, repositor e mais

O supermercado São Vicente, em Barueri, está com vagas de emprego abertas para diversos cargos. A seleção será realizada pela Casa do Trabalhador nesta quarta-feira (11), no Ginásio José Corrêa, às 9h30.

As oportunidades são para as funções de: ajudante de açougue, balconista de padaria, balconista de frios, repositor e empacotador. Não é necessário ter experiência e basta ter o ensino médio incompleto para se candidatar.

Já para os cargos de encarregado de prevenção e perdas e caixa exige-se experiência e o ensino médio completo. Há ainda vaga para ajudante de cozinha (não é preciso ter o ensino médio completo).

Além de salário compatível com o mercado de trabalho, o supermercado São Vicente oferece benefícios como: assistências médica e odontológica, vale-transporte e seguro de vida.

Como participar da seleção para vagas de emprego no supermercado São Vicente, em Barueri:

Os interessados devem comparecer ao Ginásio (localizado na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, Centro de Barueri), às 9h30 desta quarta-feira (11). É necessário levar documentos pessoais (RG ou CNH e carteira de trabalho) e currículo atualizado.