Supermercado São Vicente, em Barueri, tem vagas de operador de caixa, açougueiro, balconista e mais

O Supermercado São Vicente, em Barueri, está com vagas de emprego abertas para açougueiro, ajudante de açougue, padeiro, ajudante de padaria, balconista de frios e operador de caixa/repositor. O processo seletivo será realizado pela Casa do Trabalhador nesta quinta-feira (25), a partir das 9h, no Ginásio José Corrêa.

A empresa oferece salário compatível com o mercado, assistência médica Unimed e odontológica Bradesco Dental e/ou Uniodonto, vale-transporte, seguro de vida e gympass, além de acesso a aplicativos de nutrição, saúde mental e financeira.

Para as vagas de açougueiro, ajudante de açougue e padeiro, o candidato precisa ter ensino fundamental ou médio. Já para ajudante de padaria, balconista de frios e operador de caixa/repositor é necessário ter o ensino médio completo. Em todos os casos, pede-se também disponibilidade de horário.

Os candidatos interessados devem comparecer ao local da entrevista munidos de documentos de identificação, como carteira profissional, CPF e RG, e currículo atualizado, às 9h. O ginásio José Corrêa fica na Avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no Centro de Barueri.