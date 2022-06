Supermercado São Vicente, em Barueri, tem vagas de padeiro, caixa, fiscal de loja e mais

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza na sexta-feira (3) uma seleção para preencher vagas no supermercado São Vicente. As oportunidades são para os cargos de balconista, padeiro, empacotador, fiscal de loja, conferente, ajudante de confeitaria e caixa.

O processo seletivo acontece das 9h às 14h, nas dependências do ginásio José Corrêa (avenida Guilherme Perereca Guglielmo, 1000, no Centro de Barueri).

Os candidatos interessados devem obrigatoriamente comparecer no local da seleção portando documentos com foto e currículo atualizado.

