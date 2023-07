Supermercados Mambo abre segunda unidade em Alphaville

A rede de supermercados Mambo inaugurou na última semana sua segunda unidade em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A filial está localizada em uma área de 4.200 m², entre as alamedas principais vias da região: as alamedas Rio Negro e Mamoré.

O supermercado conta com cerca de 15 mil itens sortidos, além de uma área de torração de café, seção de grãos, padaria, açougue assinado pela marca Bassi, entre outros produtos para quem busca opção e variedade. A rede conta ainda com a marca Momento Mambo, com pão de queijo, doce de leite e mais itens.

A primeira unidade Mambo em Alphaville abriu as portas há menos de dois meses, na avenida Yojiro Takaoka.

