SuperShopping: lojas de moda feminina realizam desfiles com brindes e promoções

Amanhã (7), a edição desta semana do Super para Você do SuperShopping Osasco traz três grandes marcas anfitriãs em uma única noite: Hope, Morana e Gregory. As lojas de moda feminina e acessórios apresentam as novidades de suas coleções e surpreendem em um desfile de tendências em coquetéis gratuitos com música, brindes e promoções.

“O primeiro mês do projeto foi um sucesso, levando os clientes a conhecerem em primeira mão os lançamentos das lojas com as melhores promoções. Seguiremos com os eventos até outubro, diversificando os segmentos e trazendo novidades para todos os públicos”, destaca Carolina Bonafé, gerente de Marketing doSuperShopping Osasco.

O shopping center realiza um desfile itinerante entre as lojas participantes desta edição, em uma passarela de tapete vermelho, montada especialmente para a noite de coquetéis.

A Gregory inicia o desfile com seus looks no 1º Piso, com cores e estampas inspiradas na estação mais fria do ano, e oferece um desconto de 8% a cada R$ 250 em compras, além de presentear os clientes com um mimo surpresa.

O evento continua na Hope, no 2º Piso, que preparou duas opções de brindes: uma sacola personalizada, para as compras a partir de R$ 200, e lindos batons da MAC, para as compras acima de R$ 300.

No mesmo piso, quem adquirir R$ 200 em compras na Morana leva para casa uma frasqueira para organizar os produtos de beleza.

Aperitivos e drinques completam a programação ao som de trilhas sonoras escolhidas para a ocasião.

Super para Você do SuperShopping Osasco



Data: quinta-feira, dia 7 de junho

Horário: das 19h às 22h

Gregory

Local: 1º Piso

Hope e Morana

Local: 2º Piso

Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos

Gratuito