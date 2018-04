SuperShopping Osasco abre espaço para troca de figurinhas da Copa

Em Osasco, o SuperShopping abriu um espaço para os colecionadores trocarem figurinhas da Copa do Mundo da Rússia, que acontece entre 14 de junho e 15 de julho.

Publicidade

O SuperShopping inaugurou o espaço SuperTrocas de Figurinhas, que conta com um ambiente especial para a troca de cromos e muito bate-papo sobre os jogadores, técnicos e expectativas para os jogos. O local funcionará até a final da competição.

“Produzimos um espaço para facilitar o encontro de colecionadores e garantir muita diversão para todas as idades. É um programa para a família, para amigos e, também, para quem quiser fazer novos amigos”, destaca Carolina Bonafé, gerente de marketing do SuperShopping Osasco.

O local da SuperTrocas de Figurinhas da Copa foi decorado com grama sintética, pufes em formato de bola de futebol para que os clientes se sintam em campo, além de mesas para as crianças e os adultos ficarem mais confortáveis durante as trocas. Para participar, não é necessário nenhum tipo de cadastro, é só chegar, se acomodar e começar a diversão.

O novo local traz também uma mesa de futebol de botão e um painel na parede simulando os armários de um vestiário com uniformes dos jogadores, sendo ideal para entrar no clima da Copa e fazer fotos.