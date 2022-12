SuperShopping Osasco arrecada brinquedos para crianças carentes na Árvore Solidária de Natal

O SuperShopping Osasco recebe até sexta-feira (16) brinquedos novos ou usados em sua “Árvore Solidária de Natal”. As doações serão destinadas às crianças da instituição Canguru – Família Acolhedora de Osasco.

publicidade

No dia 18 de dezembro, o shopping center vai entregar os presentes às crianças de uma forma muito especial. Elas passarão o dia no empreendimento, receberão os presentes do Papai Noel, além de poderem brincar no carrossel e participar do delicioso café da manhã preparado especialmente para elas.

O SuperShopping Osasco abre as portas de segunda-feira a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h.

publicidade

Horário especial de Fim de Ano

15 a 23 de dezembro: de segunda-feira a sábado, das 10h às 23h

de segunda-feira a sábado, das 10h às 23h 24 de dezembro: das 10h às 18h

das 10h às 18h 26 a 30 de dezembro: das 10h às 22h

das 10h às 22h 31 de dezembro: das 10h às 16h

das 10h às 16h Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, o horário de funcionamento das lojas será facultativo, das 12h às 20h.