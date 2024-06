SuperShopping Osasco arrecada roupas e cobertores à instituição que atende crianças e idosos

O SuperShopping Osasco lança a Campanha do Agasalho, que visa arrecadar roupas de inverno e cobertores para a Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo (ANOSCAR), responsável por cuidar de crianças e idosos em situação de vulnerabilidade.

publicidade

As doações podem ser levadas ao espaço localizado no 2°Piso, durante o horário de funcionamento do shopping: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados das 14h às 20h.

O público pode doar roupas e acessórios que não são mais usados, mas estão em bom estado, como cobertores, jaquetas, blusas, calças e meias. O SuperShopping Osasco se encarregará de levar toda a arrecadação à entidade.