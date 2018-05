SuperShopping Osasco convida clientes para um coquetel especial a cada semana

Os clientes do SuperShopping Osasco ganham, a partir deste mês, um programa diferente para tornarem suas compras um momento ainda mais especial: o Super para Você. Até outubro, diferentes marcas do shopping center vão receber o público para apresentar suas novidades com preços e condições diferenciadas de pagamento em coquetéis cheios de música, além dos drinques e canapés. A cada semana, uma nova loja é a anfitriã dos eventos gratuitos e o Clube Melissa inaugura a programação nesta quinta-feira, 10.

Publicidade

“Trabalhamos para proporcionar as melhores experiências para o nosso cliente, unindo diversão e praticidade em eventos ideais para quem quer curtir a noite depois de um dia de trabalho e ainda encontrar seus produtos preferidos de moda, acessórios e muito mais com preços imperdíveis”, explica Carolina Bonafé, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Nesta quinta-feira, 10, é a vez do Clube Melissa receber o público com aperitivos e drinques ao som de muita música comandada pelo DJ Igor Castro. Quem realizar compras a partir de R$ 250 reais durante o evento ganha um voucher para uma aula de yoga ou pilates, ou uma massagem gratuita. Hering, Arezzo e Hope são algumas das outras marcas que participam do programa.

Super para Você do SuperShopping Osasco Data: quinta-feira, dia 10 de maio Horário: das 19h às 22h Publicidade Local: 2º Piso Endereço: Av. dos Autonomistas, 1.828 – Osasco – esquina com a Av. Maria Campos Gratuito