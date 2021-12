SuperShopping Osasco estende horário para as compras de fim de ano

O SuperShopping Osasco vai estender o horário de funcionamento para que os clientes possam aproveitar todas as novidades e garantir as compras de Natal e Ano Novo. Até o dia 23, o empreendimento abre as portas às 10h e segue até às 23h.

publicidade

Entre os dias 27 e 30, o funcionamento volta ao normal: das 10h às 22h. Nas vésperas dos feriados, dia 24 e dia 31, as lojas funcionam das 10h às 18h e, exclusivamente nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, as lojas serão fechadas, mas a abertura é facultativa para gastronomia e lazer.

Para garantir a segurança e o conforto dos clientes, o empreendimento segue com todas as normas sanitárias, como o uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel em diferentes pontos e intensificação na limpeza.

publicidade