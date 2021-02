SuperShopping Osasco faz campanha para incentivar doação de sangue

O SuperShopping Osasco realizará, nos dias 8 e 9 de março uma campanha para estimular a doação de sangue. A ação, em parceria com o Hemocentro São Lucas, acontecerá das 10h às 11h e das 12h20 às 15h30, no 2° Piso do empreendimento (ao lado da loja Quem Disse, Berenice?), mediante agendamento prévio.

“A pandemia afetou muito os bancos de sangue em todo o país e a ajuda de cada um pode salvar vidas. Preparamos tudo para estimular a doação com segurança e conforto. É a chance de unirmos forças e vencermos mais esse momento desafiador”, afirma Caroline Alves, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Para garantir a segurança de todos, os interessados em doar devem agendar dia e horário no site Sympla. Além disso, a campanha acontece seguindo todas as normas sanitárias contra a covid-19, como uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura e intensificação na limpeza.

Na data marcada, é necessário comparecer com documento oficial com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior, pesar mais de 52 quilos, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Além disso, o doador precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de idade precisam de autorização do responsável).

Serviço

Campanha para estimular doação de sangue – SuperShopping Osasco

Data: dias 8 e 9 de março

Horário: das 10h às 11h e das 12h20 às 15h30

Agendamento: Sympla

Local: 2° Piso do SuperShopping Osasco (ao lado da Quem Disse, Berenice?)