SuperShopping Osasco faz drive thru para quem quer se livrar de presentes do ex no Dia dos Namorados

O SuperShopping Osasco preparou um Dia dos Namorados especial em tempos de quarentena, com a criação de uma vitrine especial em seu site para casais compartilharem presentes. Neste ano, haverá também um drive thru para quem quer se desfazer de presentes deixados pelo ex.

A campanha “Desapegue do Ex” incentiva a doação de antigos presentes, como roupas, sapatos, bichinhos de pelúcia e artigos de decoração deixados pelo ex. Basta levar ao drive thru, sem sair do carro. Todos os artigos deixados no drive thru serão doados para instituições parceiras do SuperShopping Osasco.

Para quem deseja celebrar o amor no Dia dos Namorados, a campanha “Deu Match” reúne uma vitrine virtual exclusiva no site do SuperShopping para que os casais escolham e compartilhem presentes que serão entregues via delivery ou no drive-thru do empreendimento.

“Estamos engajados no combate à propagação da covid-19 e sabemos como é difícil estar longe de quem amamos em datas tão especiais. Nosso shopping center é cenário de muitos encontros, faz parte do dia a dia de casais na hora programa especial para viver experiências memoráveis. Por isso, mesmo à distância, estamos junto de nossos clientes e buscamos nesse Dia dos Namorados conectar pessoas com segurança”, explica Caroline Alves, coordenadora de Marketing do SuperShopping Osasco.

Para sugerir o que quer receber nessa data especial, basta entrar na vitrine virtual pelo site do SuperShopping, a partir desta terça-feira (2), e compartilhar o pedido com o namorado ou a namorada, apertando no botão Compartilhe.