SuperShopping Osasco faz nova campanha por doação de sangue

O SuperShopping Osasco realiza na próxima semana mais uma edição da campanha de doação de sangue AmorSeDoa. O público está convidado a abraçar a causa e ajudar quem mais precisa nesta ação em parceria com o Hemocentro São Lucas.

A campanha ocorre nesta segunda e terça-feira, dias 15 e 16, das 10h às 15h, no 2º Piso. Para participar, basta acessar https://conteudo.supershoppingosasco.com.br/escolha-data-doacao-de-sangue e escolher o melhor dia e horário.

“Sabemos o quanto a realização dessa campanha faz diferença para os bancos de sangue da região, que seguem precisando de ajuda nos últimos anos. Doar sangue é uma atitude simples, mas que transforma a vida de quem recebe e precisa de esperança”, diz Mariana Molina, coordenadora de Marketing do Supershopping Osasco.

O doador precisa comparecer com um documento oficial com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior. Também é necessário pesar mais de 52 quilos, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável.

SERVIÇO

Doação de Sangue – SuperShopping Osasco

Quando: dias 15 e 16 de agosto, das 10h às 15h

Agendamento: https://conteudo.supershoppingosasco.com.br/escolha-data-doacao-de-sangue