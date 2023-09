SuperShopping Osasco funcionará em horário especial no feriado da Independência

O SuperShopping Osasco abrirá em horário diferenciado no feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil: das 14h às 20h. Já a praça de alimentação funcionará das 12h às 22h.

Na região, centro de compras administrado pela Alqia, antiga Saphyr Shopping Centers, é uma opção para quem vai passar o feriado em Osasco. As crianças soltam a imaginação na Fábrica de Brinquedos, localizada no 2º Piso, e passeiam pelo shopping com os carrinhos motorizados da Fun Kids Toys, no mesmo andar.

O almoço está garantido com as delícias dos melhores restaurantes da região, como Coco Bambu, Outback e Pecorino, Gendai, Divino Fogão, Mania de Churrasco, Empório de Comidas e Vivenda do Camarão.

Para completar, as famílias ficam por dentro das novidades do cinema com a programação do Kinoplex, que traz filmes para todas as idades e gostos.

