SuperShopping Osasco lança catálogo especial de Dia das Mães com entrega em domicílio

O SuperShopping Osasco lança, neste sábado (2), um hotsite de Dia das Mães com catálogo especial e recheado de lojas do estabelecimento que estão preparadas para entregar presentes em domicílio.

A ação faz parte da campanha “Distribua Amor” lançada, também neste sábado, pela Saphyr Shopping Centers, administradora do estabelecimento, como uma forma de celebrar o Dia das Mães durante quarentena contra a disseminação do novo coronavírus (covid-19).

Mais informações sobre a campanha no site ou na página de Facebook do SuperShopping.

“O distanciamento social é difícil e mostra a importância de estarmos conectados com quem amamos mesmo que à distância”, afirma Fabricio Cunha, gerente de Marketing Corporativo da administradora do SuperShopping.

“Nossa missão é oferecer sempre experiências memoráveis e bem-estar às pessoas. Então, nesse Dia das Mães de quarentena, convidamos todos a expressarem o afeto e a gratidão para quem cuidou e cuida da gente, mesmo que de longe”, continua Cunha.

A administradora do SuperShopping reforça ainda o comprometimento de todo o Grupo durante a pandemia. O combate ao avanço do novo coronavírus é um esforço coletivo que depende do engajamento individual de todos.

