SuperShopping Osasco monta “loja vazia” para receber doações de roupas

O clima de solidariedade continua no SuperShopping Osasco durante a pandemia. Com a Loja Vazia, o empreendimento busca arrecadar roupas e acessórios em bom estado para ajudar instituições que abrigam pessoas em situação de vulnerabilidade.

O espaço é equipado apenas com prateleiras, cabides e araras para que os clientes possam preencher com roupas, sapatos ou até mesmo cobertores ou edredons. “É uma simples atitude, mas que diz muito de quem doa e faz a sua parte para uma sociedade melhor”, diz Jessica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

A ação beneficiará as instituições Nova Limpet, Associação Cultural São Cosme e São Damião, Avama, Loucos por Bichos, Catland e Projeto Goau. “Queremos mostrar para os nossos clientes que aqueles acessórios que estão parados a um tempo no guarda-roupa têm destino certo e pode transformar uma vida e levar ainda mais esperança e amor para quem recebe”, finaliza a gerente.

Para contribuir, basta levar a doação para a Loja Vazia, localizada no 2º Piso, ao lado da Arezzo, durante o horário de funcionamento do SuperShopping Osasco: de segunda-feira a domingo, das 10h às 22h.

Para garantir a segurança e o conforto de todos, o shopping segue com todas as medidas sanitárias, como medição de temperatura, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool em gel, marcação no piso para indicar distanciamento seguro e intensificação na limpeza dos espaços.

Serviço:

Loja Vazia – SupperShopping Osasco

Onde: 2° Piso – ao lado da Arezzo

Funcionamento: De segunda a domingo, das 10h às 22h

