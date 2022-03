SuperShopping Osasco oferece massagem grátis para comemorar Dia Internacional da Mulher

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, nesta terça 8 de março, o SuperShopping Osasco preparou uma ação especial para elas: as clientes podem garantir massagem gratuita aos finais de semana, até o dia 27 de março.

publicidade

Para ganhar a massagem, basta fazer o cadastra no site do shopping https://www.supershoppingosasco.com.br/. As sessões relaxantes acontecem das 14h às 20h, durante todos os finais de semana, até o dia 27.

O espaço, que ganhou uma decoração especial, está localizado no 2º Piso, ao lado do Outback. A celebração fica completa com descontos exclusivos no Mr. Cheney. “Vamos presentear as mulheres que fazem diferença no nosso dia a dia e que são fundamentais em nossas vidas”, diz Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

publicidade

O empreendimento segue as normas sanitárias, como uso obrigatório de máscara, intensificação na limpeza do ambiente e disponibilização de álcool em gel. O shopping funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.