SuperShopping Osasco reabre no domingo com 25% da capacidade

O SuperShopping Osasco reabre suas portas neste domingo, dia 18, após o governo do estado liberar a reabertura do comércio durante a Fase de Transição do Plano São Paulo de retomada econômica em meio à pandemia de covid-19.

Com a reclassificação, os shoppings do estado passam a operar com 25% da capacidade e em horário diferenciado. A Praça de Alimentação segue fechada, mas atendendo com serviços de delivery, drive-thru e take away.

O SuperShopping afirma que segue com rígidas normas sanitárias. A medição de temperatura e o controle de público acontecem logo na entrada, respeitando a capacidade máxima permitida. Todos os ambientes têm limpeza e desinfecção intensificadas.

O uso de máscaras é obrigatório e os pisos estão com marcações para indicar o distanciamento seguro, além de disponibilização de álcool em gel em diferentes pontos.

O horário está diferente: no domingo, dia 18, das 11h às 19h. A partir de segunda-feira, o funcionamento será das 10h às 20h, sendo das 10h às 12h, atendimento exclusivo para o grupo de risco, conforme autorizado por decreto municipal.

A Praça de Alimentação segue fechada, mas os pedidos podem ser retirados pelo sistema take away e delivery. Os serviços essenciais seguem normalmente.

Quem prefere realizar as compras sem sair de casa, conta ainda com a Vitrine Virtual do SuperShopping Osasco. Basta acessar http://www.supershoppingosasco.com.br/vitrine.php e conferir todas as novidades.